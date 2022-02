Guedes confia em ano eleitoral para corte do IPI de 25% a 50%

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

“Vocês acham que, num ano eleitoral, se a gente propuser queda de imposto de 25% a 50% vai ser bom para ganhar voto?” Assim o ministro Paulo Guedes reage sobre a proposta de cortar o IPI. Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, o ministro diz que o percentual vai depender da discussão política e dos governadores, já que parte do imposto é receita para os estados. Se eles aceitarem o congelamento do ICMS sobre combustíveis esse corte pode ser de 10%, 15% ou 20% só para sinalizar, segundo Guedes. Mas supondo que os governadores queiram aumentar impostos, descongelar ICMS e conceder aumento de salário daí vai para 50%. Guedes prefere o corte do IPI à redução de PIS/Cofins nos combustíveis, que segundo ele só serviria para subsidiar quem usa lancha e avião. Mas vale destacar que um um corte de IPI, que beneficia a indústria, não necessariamente seria repassado para os preços finais a tempo da janela eleitoral.

