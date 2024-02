Grupo de trabalho na Uerj discutirá reforma tributária

Empresas de diversos setores como telecomunicação, saúde e alimentos participarão de um grupo de trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Uerj, que irá debater pontos sensíveis da reforma tributária. As discussões serão lideradas pelo professor, ex-juiz federal e sócio do Salomão Advogados, Marcus Lívio. A pesquisa será desenvolvida como disciplina do mestrado e do doutorado no próximo semestre letivo da Uerj e analisará os impactos da proposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Os relatórios serão apresentados ao Ministério da Fazenda e aos grupos que trabalham na regulamentação da reforma através das leis complementares. O texto também será levado ao Congresso Nacional, onde em breve tramitarão estas propostas legislativas.