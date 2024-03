GPA projeta aumento de 20% nas vendas de pescados para a Páscoa

Impulsionado pelos almoços da Sexta-Feira da Paixão e do Domingo de Páscoa, o comércio de pescados tem seu melhor mês em abril. No GPA, dono das marcas Pão de Açúcar e Extra, a expectativa é crescer 20% em vendas neste ano, na comparação com a Páscoa de 2023 e manter o mesmo volume disponibilizados no ano passado, com uma oferta de mais de 2 mil toneladas para todo o Brasil. No Pão de Açúcar, com oferta de bacalhau, as apostas passam pelas preferências tradicionais dos clientes da supermercadista, que são a tilápia e o salmão. A rede conta, ainda, com uma variedade ampla de frutos do mar frescos e congelados. Já no Extra Mercado, peixes frescos e mais acessíveis, como a cavalinha e a sardinha são as principais apostas. A rede também espera que o camarão cinza fresco, comprado diretamente dos produtores do Nordeste brasileiro, tenha grande procura e adesão dos clientes.