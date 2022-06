Governo propõe gastar todo dinheiro da Eletrobras com proposta eleitoreira

O ministro Paulo Guedes disse, durante o pronunciamento do anúncio da Proposta de Emenda à Constituição para reduzir o preço dos combustíveis, que estão para entrar receitas extraordinárias que vão ajudar a pagar a diferença de ICMS que está na proposta. A conta do próprio Guedes é de que seriam necessários entre 25 bilhões de reais e 50 bilhões de reais, mas ele não específica quais seriam as tais receitas extraordinárias. De extraordinário, o que está previsto para entrar no caixa do Tesouro neste ano é o dinheiro da venda da Eletrobras, quando o governo estima angariar uns 30 bilhões de reais. Ou seja, o governo vai torrar o dinheiro da Eletrobras com uma proposta eleitoreira que vai durar seis meses. De qualquer forma, a proposta precisa ser aprovada no Congresso. E ainda é preciso saber se não é apenas um jogo de cena eleitoral para Bolsonaro dizer que mais uma vez tentou baixar os preços dos combustíveis e mais uma vez não deixaram.

