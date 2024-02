Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Um emissário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o representante de um dos principais acionistas da Vale, que ainda não tinha voto definido na reunião do conselho, para convencê-lo a posicionar-se contra a manutenção de Eduardo Bartolomeo no cargo de presidente-executivo da Vale. Deu certo.