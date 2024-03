Governo mapeia cargos de conselho para emplacar Guido Mantega

Depois do fiasco na indicação a um cargo na Vale e em meio aos burburinhos em torno da indicação do ex-ministro Guido Mantega para o conselho da Braskem, o governo mapeia possíveis cargos em conselhos para enfiar o aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das possibilidades apontadas por importantes membros do governo envolve o conselho do BB Seguridade — braço de seguros do Banco do Brasil.