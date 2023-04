Governo lançará grupo com Alckmin e Petrobras voltado ao mercado de gás

Um grupo de trabalho do governo federal será criado com a intenção de melhorar a oferta de gás natural e biometano à indústria brasileira. O grupo será composto pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, comandado por Geraldo Alckmin; Ministério de Minas e Energia; e Petrobras. A informação foi dada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, em seminário nesta segunda-feira, 17. Alckmin, que também estava presente, complementou a informação afirmando que a Casa Civil e o Ministério da Fazenda também irão compor o grupo de trabalho em prol do gás na indústria. O seminário, intitulado Gás Brasileiro para Reindustrialização do Brasil, ocorre na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, nesta segunda-feira, 17.

Siga o Radar Econômico no Twitter