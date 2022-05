Governo federal revisa previsão para a inflação, que deve subir ainda mais

O Ministério da Economia revisou nesta quinta-feira, 19, a sua previsão para a inflação oficial ao final de 2022. Antes, o governo trabalhava com uma projeção de 6,5% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mas subiu essa previsão para 7,9%. As informações constam no Boletim Macrofiscal. É a segunda vez que o governo revisa a inflação este ano. Em novembro, a projeção era de 4,7%, em março subiu para 6,5% e, agora, foi reajustada mais uma vez, para 7,9%. Para o ano de 2023, a previsão subiu de 3,25% para 3,60%. Em evento promovido pela Arko Advice e pelo Traders Club nesta quinta, o ministro Paulo Guedes culpou a guerra pela disparada da inflação. “Com a pandemia, comida e energia subiram no mundo inteiro, e ainda veio uma guerra, O Brasil, no entanto, se levantou rápido e saiu em ‘V’ da crise. Além disso, a política fiscal está forte porque o país fez o dever de casa”, disse.

