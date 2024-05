Governo de SP vai investir R$ 9,5 milhões em ‘cultura pop’

O governo do estado de São Paulo vai anunciar, neste sábado, 25, um investimento em “cultura pop” no valor de 9,5 milhões de reais. Trata-se de um conjunto de editais dividido em quatro linhas: cosplay, conteúdos de realidade (virtual, aumentada e mista), desenvolvimento de jogos e histórias em quadrinhos (HQs). Oitenta projetos vencedores serão contemplados com o investimento. A ação será anunciada pela secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado, Marília Marton, durante evento do Dia do Orgulho Nerd, no Pavilhão da Bienal, localizado no Parque Ibirapuera.

O edital de cosplay terá duas modalidades, uma para iniciantes e outra para pessoas mais experientes na prática. Na modalidade para iniciantes, serão dez projetos selecionados, cada um dispondo de 30 mil reais. Já a modalidade avançada destinará 50 mil reais para cada um dos dez projetos. Para os conteúdos de realidades, serão trinta projetos divididos em três módulos, sendo que o investimento para cada projeto selecionado será de 75 mil reais para realidade aumentada, 100 mil reais para realidade virtual e 200 mil reais para realidade mista. Dez projetos de desenvolvimento de jogos serão selecionados, com investimento de 300 mil reais cada. A elaboração e publicação de HQs vai envolver 20 projetos, cada um com 100 mil reais.