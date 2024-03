Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O governo paulista vai realizar oito audiências públicas em importantes cidades do estado para explicar o processo de privatização da Sabesp, a empresa de saneamento de São Paulo. Quem acompanha os debates sobre a privatização da Sabesp diz que a operação deverá ser concluída no início do segundo semestre.