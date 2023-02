Governo de SC terá de ressarcir BID após desistir de complexo hospitalar

O governo do estado de Santa Catarina terá de ressarcir o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em 896 mil dólares depois de o governador Jorginho Mello engavetar o projeto de construção de um complexo hospitalar em Florianópolis. No câmbio atual, o valor corresponde a 4,6 milhões de reais. O montante é referente ao valor já investido pelo banco no desenvolvimento do projeto e da modelagem do funcionamento da estrutura, que seria viabilizada por meio de uma parceria público-privada. O reembolso está previsto em contrato.

Diretor de desestatização e parcerias da Secretaria da Fazenda durante o Governo Moisés, quando o projeto foi gestado, Ramiro Zinder conta que o complexo hospitalar aumentaria em 77% o número de UTIs disponíveis, além de juntar em apenas um local os hospitais Nereu Ramos, Celso Ramos, Infantil Joana de Gusmão e a maternidade Carmela Dutra. Além de ressarcir o BID em pela desistência, outros 141 mil reais terão de ser pagos à Bolsa de Valores de São Paulo (B3), que estava reservada para o leilão da PPP no dia 7 de março de 2023.

