Governadores querem prorrogar congelamento do ICMS de combustíveis 

Os governadores estão discutindo em grupo no WhatsApp a possibilidade de prorrogar por três meses o congelamento da base de cálculo do ICMS sobre combustíveis. Um dos defensores da medida é o governador de Santa Catarina, Carlos Moises, que diz que uma nota de apoio à medida já está sendo formulada para que os governadores assinem. Ele informa que boa parte deles concorda com a ideia. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi um dos que confirmou que defende a prorrogação do congelamento.

A constante alta dos preços dos petróleo, que se reflete no aumento dos preços pela Petrobras, está sensibilizando os governantes dos estados. No ano passado, eles se anteciparam a uma discussão no Congresso sobre a mudança permanente na forma de cobrança do ICMS em combustíveis e foi assim que os valores arrecadados foram congelados, em uma medida que vale até o próximo dia 31 de janeiro. A ideia seria então prorrogar esta medida até o fim de abril.