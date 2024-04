Globo negocia direitos de transmissão de corrida entre lanchas

A TV Globo negocia os direitos de transmissão da primeira temporada do Campeonato Mundial E1, realizado entre lanchas. Os destaques serão exibidos nos canais SporTV. A expectativa é de que o acordo seja finalizado até maio. Os maiores interessados no acordo são Marcelo Claure, vice-presidente da plataforma de comércio eletrônico Shein, e Eduardo Melzer, sócio da gestora eB Capital. No início do ano, eles investiram na criação da Team Brazil, equipe nacional da modalidade.

