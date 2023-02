Gleisi volta a interferir no governo e desanca medida de Haddad

Presidente do PT, Gleisi Hoffmann continua influente nas decisões de governo. Sem cargo na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, ela parece querer mandar mais do que ministros empossados. Nesta sexta-feira, 24, Gleisi desancou a proposta em estudo pelo Ministério da Fazenda, de Fernando Haddad, de acabar com a política de desoneração dos combustíveis no mês que vem e subiu o tom contra a Petrobras — presidida pelo petista Jean Paul Prates. “Antes de falar em retomar tributos sobre combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras. Isso será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado, com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país”, escreveu no Twitter.

“Impostos não são e nunca foram os responsáveis pela explosão de preços da gasolina a que assistimos desde o golpe e no governo Bolsonaro e Guedes. Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha”, publicou. Resta entender o que a presidente do PT tem a ver com essa decisão do ministro Haddad. E a quem Lula dará ouvidos.

Siga o Radar Econômico no Twitter