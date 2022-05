Getnet decide sair da bolsa e ações disparam 23%. Como assim?

A empresa de maquininhas de cartão Getnet anunciou o plano de deixar a bolsa brasileira apenas sete meses depois de ser desmembrada pelo Santander. A notícia pegou todos de surpresa, até mesmo os analistas que acompanham a empresa de perto. “De fato, com a atual avaliação atraente, esperávamos que o Grupo Santander deslistasse a Getnet em algum momento, mas ficamos surpresos com a rapidez com que isso aconteceu”, afirmaram os analistas do BTG. “O Santander fez transações semelhantes envolvendo ações do Santander Brasil, Santander México e, agora, Getnet. O grupo geralmente acaba comprando essas participações a um preço barato, também sinalizando sua confiança no adquirente, melhorando seus resultados no futuro”, concluíram.

Às 15h35 desta sexta-feira, 20, as ações da Getnet disparavam 23%, a 4,49 reais a unit. Acontece que para fechar capital, a empresa precisa comprar todas as suas ações de volta, e como a companhia estipulou o preço de recompra a 4,72 reais por unit — o mesmo do IPO –, os investidores correram comprar o papel de volta porque ele estava bem abaixo disso, tudo para receber um dinheiro a mais no bolso.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.