Gerdau tem lucro robusto e dividendos de R$ 1,2 bi, mas ação cai. Por quê?

A Gerdau revelou um lucro líquido de 4,2 bilhões de reais no segundo trimestre do ano, uma cifra 27% maior que a registrada no igual período de 2021. Para os analistas do banco Citi, o grande destaque foi a operação na América do Norte que, sozinha, respondeu por 42% do Ebitda da empresa. “O comentário sobre a demanda foi bem positivo e a companhia enxerga os setores de construção ainda positivos no Brasil e nos Estados Unidos, além de melhoria em infraestrutura industrial no Brasil e em energia”, escreveram. O banco recomenda a compra do papel.

A Gerdau ainda anunciou a distribuição de 1,2 bilhão de reais em dividendos aos seus acionistas. Ainda assim, as ações da companhia negociavam em queda de 4% no Ibovespa, uma das maiores do dia. A razão por trás dessa queda está na cotação do minério de ferro, que recuou quase 5% no porto chinês de Qingdao, para 109 dólares a tonelada. O preço do dia da commodity mexe bastante com o desempenho do setor, uma vez que a Vale, outra gigante do setor, também negocia em queda de pouco mais de 3% nesta quarta-feira, 3.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.