Gasto com agências de turismo cresce 88% no feriado de Tiradentes

O último feriado de Tiradentes, na sexta-feira 21, rendeu mais frutos ao turismo brasileiro do que a celebração em 2022. O destaque positivo ficou por conta das agências de turismo, que tiveram uma receita 88% maior neste ano, enquanto o setor como um todo cresceu 63% frente ao ano anterior. Os dados são da companhia de meios de pagamentos do banco Itaú, a Rede, e também englobam os números do comércio eletrônico.

O banco constatou que o gasto dos brasileiros com serviços relacionados ao turismo também aumentou. Gastou-se mais com hospedagem, transporte aéreo e locação de automóveis, com variações positivas de 57%, 41% e 36%, respectivamente, na comparação com 2022. Também houve, segundo o Itaú, um aumento expressivo no volume de transações do varejo feitas neste feriado, uma alta de 85% no caso de compras on-line e de 22% para compras físicas. A receita do e-commerce na data cresceu 55%, enquanto o comércio físico registrou avanço de 16% frente ao ano anterior. As vendas nos restaurantes fast food e dos setores de alimentação e de bebidas também tiveram altas expressivas, de 141%, 37% e 35%, respectivamente.

Siga o Radar Econômico no Twitter