Gamers têm até 20 mil reais em produtos financiados pelo Banco do Brasil

O Banco do Brasil lançou uma linha de crédito destinada a itens de tecnologia, eletrônicos, telefonia e produtos para gamers, a fim de oferecer financiamentos de até 20 mil reais. Nomeada ‘BB Crédito Tecnologias’, a linha lançada neste mês já está disponível no aplicativo do banco. O prazo é de 60 meses, com taxa a partir de 1,83%. Beneficiada pela novidade, a indústria de games brasileira movimentou 12 bilhões de reais em 2021, segundo pesquisa da Abragames (Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, a Apex — vinculada ao governo federal. A expectativa do Banco do Brasil é de que a nova linha chegue a 60 milhões de reais em 2022.

Siga o Radar Econômico no Twitter