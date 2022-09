Fundo árabe faz nova ofensiva pelo Burger King e ações disparam

A Zamp, controladora do Burger King no Brasil, revelou nesta segunda-feira, 12, que o fundo árabe Mubadala elevou a sua oferta pelo controle da companhia no país. A proposta passou de 7,55 reais a ação para 8,31 reais a ação, um aumento de cerca de 10%. A antiga oferta ainda não havia entrado em leilão, mas o conselho já havia rejeitado os termos e grande parte dos acionistas já havia manifestado a intenção de recusá-la em função do preço. Agora, abre-se um novo capítulo dessa história. O Mubadala reforça a intenção de adquirir 45% do capital da Zamp para alcançar a fatia de 50,1% dos papéis e exercer o comando da empresa. Por volta de 11h30, as ações disparavam 7% na bolsa brasileira.

