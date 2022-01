Foguete de Elon Musk vai colidir com a lua no dia 4 de março

Uma parte de um foguete da SpaceX, do bilionário Elon Musk, vai colidir com a lua no dia 04 de março. Não, não é ficção do tipo “Não olhe para cima”. A previsão está sendo feita por Bill Gray, um astrônomo desenvolvedor do Projeto Plutão, segundo entrevista que Gray deu ao jornal The New York Times. A parte do foguete que deve colidir com a lua tem 4 toneladas e pode abrir uma cratera de 19 metros. O foguete foi lançado há sete anos. Para quem não sabe, o lixo espacial produzido por Elon Musk é tamanho que em alguns momentos eles atrapalham até a visão das estrelas.

