Focus rebaixa projeção de crescimento do PIB e assusta Ibovespa

Veja Mercado | Abertura | 27 de dezembro

A última semana do ano promete baixa volatilidade para o mercado de capitais mundo afora. No radar dos investidores está, sobretudo, o avanço da variante ômicron, mas a expectativa de abalos na economia devido a novas restrições está mais controlada. Até por isso, as principais bolsas de valores dos EUA registram alta nesta manhã. O mesmo não pode se dizer, no entanto, do Ibovespa, que abriu o pregão em queda. O temor deve-se à divulgação do último Boletim Focus de 2021, que, apesar de demonstrar maior otimismo para as projeções de inflação, que deve fechar o ano em uma alta de 10,02%, revisou o crescimento da economia para baixo. O PIB deve avançar 4,51%, número menor do que os 4,58% trazidos no último boletim. Para 2022, a projeção, agora, é de que a economia cresça 0,42%, uma queda de 0,08 ponto percentual em relação à última prévia. A tendência se repete também para 2023, com a expectativa de crescimento caindo de 1,85% para 1,80%. Nos Estados Unidos, há ainda um temor de que a inflação de produtos alimentícios dispare no início de 2022.

