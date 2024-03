Fluxo estrangeiro na Petrobras pode migrar para os bancos, diz Pedro Serra

VEJA Mercado | 28 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 28. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou em evento da Fiesp ontem que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, do jeito que está, é péssimo para as duas partes interessadas. O francês está em visita oficial ao Brasil. Macron disse que o acordo foi negociado há 20 anos e que está desatualizado, sem considerar questões como a biodiversidade e o clima. O Brasil criou 306 mil vagas de emprego em fevereiro, acima da previsão do mercado — que era de 245 mil. No campo político, o mercado ainda digere a revisão na meta fiscal de 2025 sugerida pelo ministro Fernando Haddad. A companhia aérea Gol, em recuperação judicial nos EUA, teve prejuízo de R$ 1 bilhão no quarto trimestre de 2024. Diego Gimenes entrevista Pedro Serra, chefe de pesquisas da Ativa Investimentos.

