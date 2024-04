Fleury anuncia aquisição do Grupo São Lucas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Fleury acaba de anunciar a aquisição do Grupo São Lucas, baseado em Itajaí (SC), um movimento que inaugura a presença da empresa com Unidades de Atendimento no Estado de Santa Catarina. A marca possui 60 anos de história, é referência em análises clínicas e exames de imagem, atuando por meio de cinco unidades distribuídas em Itajaí e Balneário Camboriú.

A receita bruta do Grupo São Lucas, nos últimos 12 meses, foi de 47 milhões de reais. O valor de avaliação do Grupo São Lucas é de 70 milhões de reais. O múltiplo implícito para a transação é de 5,4 vezes EV/EBITDA nos últimos 12 meses.

Essa aquisição permite a entrada do Grupo Fleury no mercado B2C do Estado de Santa Catarina. Em 2023, a empresa alcançou um crescimento de 30,2% (8,8% pro forma) nesse segmento, em comparação ao ano anterior.

O Grupo Fleury já atuava no interior de Santa Catarina desde o ano passado como responsável técnico de análises clínicas em um hospital em Joinville e, após a combinação de negócios com o Grupo Pardini en 2023, passou a administrar também um Núcleo Técnico Operacional em Itajaí dedicado ao mercado B2B. A marca São Lucas será mantida.