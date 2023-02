Fim das lojas de noivas? O que explica novos edifícios na Rebouças

No coração da zona oeste de São Paulo, a Avenida Rebouças está passando por mudanças no seu perfil de ocupação. Antes povoada por showrooms e lojas de vestidos de noivas, a avenida que liga a região da Paulista à Marginal Pinheiros está ganhando uma série de novos edifícios corporativos de alto padrão, transformando a região em um novo polo empresarial. De acordo com um levantamento realizado pela consultoria imobiliária JLL, até 2025, a Rebouças deve receber mais 55 mil metros quadrados de novos empreendimentos comerciais, o que representa um aumento de aproximadamente 37% no volume atual.

Segundo o estudo, a mudança no perfil de ocupação foi possível a partir da alteração na lei de zoneamento, que permitiu crescimento no adensamento da região. “Na distância de apenas um quilômetro, estão sendo construídos oito novos empreendimentos, além da realização de reformas de modernização de outros dois”, relata Yara Matsuyama, diretora de Locações de Escritórios da JLL. Ela explica que a movimentação foi impulsionada pela baixa vacância de outras regiões corporativas desejadas da cidade, como Faria Lima e Paulista, e pela localização privilegiada. “Essas áreas têm poucos produtos à disposição das empresas que buscam edifícios de alto padrão, boa localização e proximidade com eixos de transporte público. A Rebouças se encaixa perfeitamente nesse perfil”, avalia.

