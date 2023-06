Férias em Porto Alegre, Fortaleza e Rio lideram na Latam, que expande voos

Os destinos brasileiros mais buscados para as férias de julho através da companhia aérea Latam são Porto Alegre, Rio de Janeiro e Fortaleza, segundo levantamento da empresa. Ao todo, quase 7 mil voos que passam por essas capitais estão previstos, com a expectativa de transportar mais de 900 mil passageiros. Considerando todas as viagens domésticas ou com destino ao Brasil, a companhia vai oferecer 1,9 mil voos a mais durante as férias escolares em comparação com o mês anterior. Com isso, o total chega a 24,5 mil voos, um volume 17% superior ao registrado em julho de 2022.

“As férias de julho são as melhores do Brasil, porque ocorrem em um período em que o país oferece um portfólio duplo de clima. Ao mesmo tempo que temos o Nordeste com sol o ano inteiro, há o Sul com temperaturas mais baixas. Essa diversidade potencializa ainda mais o turismo nesta época e explica os destinos mais buscados”, diz Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam no Brasil. Também com expectativa de um maior fluxo de passageiros ao Rio de Janeiro, a aérea vai retomar seus voos diários de Buenos Aires, na Argentina, para a capital fluminense em julho, através do aeroporto do Galeão.

Siga o Radar Econômico no Twitter