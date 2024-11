Fator Trump: incorporadora espera aumento de vendas na Flórida

A Meta Development, incorporadora com foco em empreendimentos de alto padrão, em Miami, chegará no início do ano que vem a 250 milhões de dólares em volume geral de vendas. A empresa tem como sócio Andrew Rasken, com mais de 20 anos de experiência no setor. Cerca de 35% do negócio está na mão de empresários brasileiros. A expectativa é que a gestão do presidente eleito, Donald Trump, favoreça investimentos no estado, por meio de políticas econômicas e fiscais e atraia compradores. “O clima de negócios na Flórida tende a se tornar ainda mais receptivo aos investimentos imobiliários, graças ao suporte da nova administração e às políticas proativas de incentivo econômico”, afirma Andrew Rasken, CEO e um dos fundadores da Meta.

