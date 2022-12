Faria Lima ignora indicação de Haddad em dia de jogo da seleção

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como seu ministro da Fazenda para os próximos quatro anos. O mercado financeiro esperava e precificava a indicação de um nome mais pró-mercado, como o de Henrique Meirelles, mas desde o resultado das eleições essa ideia perdeu força e a bolsa entrou em clima de frustração. A nomeação de Haddad já era precificada pelo mercado, a duras perdas da bolsa de valores e a movimentos altistas do dólar comercial. Por volta das 11h30, cerca de 30 minutos depois do anúncio feito por Lula, o índice Ibovespa negociava praticamente estável, em leve alta de 0,23% e aos 107.500 pontos. Já o dólar avançava 0,9%, cotado a 5,264 reais. O volume de negociações no mercado está abaixo do normal. A indicação feita minutos antes do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo contra a Croácia mostra que a Faria Lima parou mesmo foi para assistir a partida válida pelas quartas de final.

