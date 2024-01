Família Trajano injeta R$ 1 bilhão no Magalu e anima o mercado

A varejista Magazine Luiza anunciou que a família Trajano, fundadora da companhia, e o banco BTG Pactual vão aportar 1,25 bilhão de reais na empresa por meio de um aumento de capital. A finalidade, segundo fato relevante publicado pelo Magalu, é a aceleração dos investimentos em tecnologia e a otimização da estrutura de capital da companhia. Serão emitidas 641.025.641 ações ordinárias. A família Trajano será responsável pelo aporte de 1 bilhão de reais. A notícia foi bem recebida pelo mercado. Os papéis do Magalu foram um dos poucos que subiram na segunda-feira 29.

De acordo com alguns analistas, o momento é propício para tal operação e os ganhos financeiros podem dar fôlego à varejista. “A onerosa estrutura de capital do Magalu – e, portanto, as despesas financeiras – tem sido um dos principais entraves aos resultados financeiros e ao fluxo de caixa nos últimos anos. No início de 2024, este aumento de capital surge num momento favorável, já que as taxas de juro diminuíram e a originação de crédito deve melhorar”, escrevem os analistas do banco Bradesco BBI em relatório enviado a clientes. Nos últimos 12 meses, as ações da companhia acumulam desvalorização de 50%.

