Ex-presidente de partido de Bolsonaro quer levar Lula para o centro

Em uma conversa com um importante agente de mercado, o deputado Luciano Bivar (União Brasil-RJ) tratou de tranquilizar seu interlocutor com a promessa de que agirá para trazer o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao centro do jogo político e engendrar políticas pelas quais o mercado financeiro é afeito. “Pode ficar tranquilo”, relatou Bivar. O deputado, que presidia o PSL quando Jair Bolsonaro foi eleito, desistiu de sua pré-candidatura e flerta com o apoio ao candidato petista. O apoio do PT para que Bivar assumisse a presidência da Câmara no ano que vem pesou nas articulações.

Como mostrou o Radar Econômico, grandes bancos esperam — mais do que a sinalização em torno de um nome que comandaria as finanças do país — que Lula abrace uma diretriz clara em torno da responsabilidade fiscal, afastando temores de que tangenciaria medidas populistas.

Siga o Radar Econômico no Twitter