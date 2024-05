Ex-JP Morgan é eleita presidente do Conselho de Administração do CNA

Ex-JP Morgan e Amadeus Capital Partners, a executiva Beatriz Amary foi eleita nova presidente do Conselho de Administração da escola de idiomas CNA. Com mais de 20 anos de experiência no mercado liderando investimentos nas áreas de consumo, varejo e educação na América Latina, Amary será a primeira mulher a comandar o conselho da empresa. Ela também já atuou como conselheira em empresas como Cruzeiro do Sul e Arco Educação.