Eurasia reitera favoritismo de Lula contra Bolsonaro nas eleições

A consultoria Eurasia Group desmentiu, em nota, os rumores publicados nas redes sociais e em grupos privados de investidores de que mudou sua percepção em relação a uma virada no favoritismo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação a Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano. “Há rumores nesta manhã em grupos privados e mídias sociais no Brasil que o Eurasia Group está mudando sua visão sobre a eleição e vê isso como uma questão de tempo até que Bolsonaro esteja à frente na corrida. Esse não é o caso. A visão do Eurasia Group sobre a eleição não mudou. Lula ainda é o favorito para vencer, com probabilidades de 65%, embora uma economia em melhora exerça pressão sobre essas probabilidades”, diz o grupo.

A consultoria entende que, porém, há a possibilidade de recuperação de Bolsonaro nas pesquisas nos próximos meses, graças à melhora do cenário econômico do país. “Há boas chances de que algumas outras pesquisas também mostrem Bolsonaro à frente ou empatado em um segundo turno em algum momento da campanha”, diz o texto. A nota da Eurasia, porém, afirma que Lula permanece bem posicionado nas eleições e que muitos eleitores percebem o atual cenário como fomentado por medidas artificiais promovidas pelo governo e que a queda da renda média da população deve impactar negativamente a candidatura de Bolsonaro.