Estudo mede aquecimento de negócios para microempreendedores no fim do ano

A atividade de micro e pequenas empresas cresceu cerca de 5% no mês de novembro, segundo índice da SumUp, empresa de maquininhas de cartão e serviços financeiros. Não apenas grandes varejistas, mas os microempreendedores também foram beneficiados pelas compras de fim de ano, com o Índice SumUp do Microempreendedor (ISM) atingindo 109 pontos no mês, frente aos 103,8 registrados em outubro. “O aquecimento do comércio no fim do ano e o pagamento do 13° salário são alguns dos motivos que explicam o crescimento da atividade econômica dos empreendedores da base da pirâmide”, diz Lilian Parola, diretora de mercados de capitais da SumUp para a América Latina.

A companhia mensurou individualmente a atividade dos microempreendedores nos estados mais relevantes para sua operação no Brasil: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O comércio do segmento está mais aquecido em SP, com uma variação positiva de 1,6% em novembro, rumo aos 112,7 mil. Bahia e Minas Gerais foram os únicos entre os cinco a registrar quedas na atividade para o período, de 0,74% e 0,3%, respectivamente.

Nesta última edição do ISM, a SumUp recalibrou o índice motivada por acontecimentos ocorridas no Brasil nos últimos anos, como a pandemia. “Desde a criação da primeira versão do ISM, em 2019, enfrentamos diversos acontecimentos que mudaram definitivamente a maneira do brasileiro vender e comprar”, diz Carlos Grieco, presidente da SumUp no Brasil.

Siga o Radar Econômico no Twitter