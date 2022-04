Estrategista alerta que mundo está entrando em “recessão de guerra” 

O estrategista veterano de investimentos, David Roche, faz um alerta de que a economia global está entrando em uma recessão de guerra e os mercados estão subestimando a duração do conflito. Em inglês, Roche usa a expressão “war-cession”. A recessão de guerra é diferente de uma recessão normal. Na normal, segundo Roche, a produção e a demanda caem e a inflação cai. Numa recessão de guerra, a produção cai ao mesmo tempo que os custos e a inflação aumentam. Além disso, ele diz que a cada nova notícia das atrocidades cometidas por Vladmir Putin na Ucrânia, mais fica distante qualquer possibilidade de paz sem que o Ocidente busque uma mudança de regime na Rússia. Chegará o ponto em que os investidores não serão mais capazes de separar a política dos mercados, segundo ele.

“Este é um enorme choque do lado da oferta que continuará em alimentos, energia, metais e posso continuar. Isso continuará enquanto, ao mesmo tempo, estamos lidando com a inflação em todo o mundo, estamos lidando com taxas de juros crescentes – acho que o rendimento do Tesouro de 30 anos será de pelo menos 3,5% em um ano – e nós estamos analisando, é claro, interrupções no fornecimento na China devido ao que está acontecendo com a Covid, sobre o qual as pessoas não estão falando, mas que obviamente são outro lado do fornecimento do sistema global ”, disse ele ao site CNBC. A China está enfrentando uma série de novos lockdowns por conta do crescente número de casos no país.

Roche é conhecido por ao longo de sua carreira ter visto antes de todo mundo eventos importantes e que mudaram o mundo, como o fim do bloco soviético, a queda do muro de Berlim, a crise asiática, a crise financeira de 2008.

