“Estrangeiros devem continuar retirando capital da bolsa”, diz Roberto Lee

VEJA Mercado | 17 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta quinta-feira, 17. Os investidores digerem a ata da última reunião do banco central americano, que considera um risco de alta da inflação e deixa aberta a possibilidade de um novo aumento nas taxas de juros locais no próximo mês de setembro. No Brasil, o Ibovespa caiu mais uma vez e acumula sua pior sequência desde 1980. O dólar beira a casa de R$ 5. Os estrangeiros já sacaram R$ 7 bilhões da bolsa brasileira nas duas primeiras semanas de agosto. Diego Gimenes entrevista Roberto Lee, CEO da Avenue, que explica os efeitos diretos da política monetária americana sobre a retirada de recursos estrangeiros do Brasil.

