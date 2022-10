Estatais já caem 15% em três dias e novos atores entram na cena da eleição

Atualizado em 26 out 2022, 17h42 - Publicado em 26 out 2022, 17h40

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 26 de outubro.

A Petrobras e o Banco do Brasil já perderam cerca de 15% de valor de mercado somente nos últimos três dias. A instabilidade da corrida presidencial continua como principal fator para o movimento de baixa das estatais, mas novos atores entraram na cena. A defasagem no preço dos combustíveis que já dura um mês e meio, a influência dos resultados ruins do Santander em todo o setor financeiro e a nova alta do dólar às vésperas da eleição são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 26.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade