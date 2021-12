Enquanto Bolsonaro dança funk, FT esmiuça sua vida com Centrão

Enquanto dança funk misógino no Guarujá, Jair Bolsonaro é esmiuçado no principal jornal de economia do mundo, o Financial Times. A publicação fez uma longa reportagem sobre como o presidente de extrema direita se aliou e agora oficialmente faz parte do Centrão, fazendo a velha política que prometeu que nunca faria, como abandonou questões de rigor fiscal e não cumpriu a agenda liberal que prometeu. Além disso, o jornal destaca ainda a criação do Auxílio Brasil como uma arma eleitoreira do presidente que está com um dos piores índices de popularidade e relata como os investidores temem que os instintos populistas podem ter consequências para a estabilidade econômica de um país já com dívida pública elevada e histórico de lassidão fiscal. Tanto que a bolsa cai 15% no ano e o dólar sobe 10%.

