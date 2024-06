Enel apresenta plano de investimento em reunião com o governo federal

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Presidente do Conselho de Administração da concessionária Enel, Guilherme Lencastre se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para apresentar os planos de investimento da companhia italiana no Brasil. Silveira tem criticado a atuação da Enel, que enfrentou vários apagões, e muita reclamação, em São Paulo.

A Enel diz que vai investir 18 bilhões de reais em infraestrutura nos próximos anos — 6 bilhões de reais apenas em São Paulo. Lencastre e outros executivos da Enel vão intensificar agendas com autoridades para comunicar os próximos passos.