Empresas sanaram quase 57% de suas dívidas básicas em janeiro, diz Serasa

Contas básicas como de gás, água e energia em atraso foram priorizadas por empresas inadimplentes em janeiro, com a quitação de 56,8% dessas no período. Trata-se da categoria de pagamentos em atraso com maior nível de contas pagas, segundo o Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian. Em seguida, vêm contas dívidas com credores que atuam na indústria, agronegócio e terceiro setor, com 56,6% dessas tendo sido pagas. As contas em atraso que as empresas mais deixaram de lado são as de telefonia, com cerca de 14% delas tendo sido pagas no mês analisado.

“Para que compromissos financeiros como financiamentos e com fornecedores sejam sanados, os empreendedores precisam primeiro honrar com as contas que garantem o funcionamento mínimo do seu negócio”, avalia o economista da Serasa, Luiz Rabi.

O levantamento também revela que as empresas brasileiras quitaram quase 60% de suas dívidas vencidas há 30 dias. Conforme o atraso no pagamento da dívida aumenta, menor foi a taxa de pagamento, chegando a 43,8% paga as vencidas há 60 dias, 22,4% para as vencidas há mais de 180 dias e apenas 5,9% para as vencidas há mais de um ano.

Em recorte regional sobre recuperação de dívidas em até 60 dias de negativação, a Serasa aponta a região Nordeste como a melhor posicionada, tendo pago 53% dessas. Na outra ponta, está a região Sudeste, com pagamento de 42,2% das dívidas e também abaixo das regiões Sul e Centro-Oeste, com 48,4% e 50,8% das dívidas pagas, respectivamente.

