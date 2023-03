Empresas menores captam R$ 265 bi em crédito até último trimestre de 2022

Micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) receberam 12% a mais de recursos do Sistema Nacional de Fomento (SNF) no período de setembro de 2021 a setembro de 2022, aponta um levantamento da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) com base em dados divulgados pelo Banco Central (BC). Nesse período, as MPMEs contrataram 265,7 bilhões de reais, o que representa 31% da carteira total do SNF, além de 28% de todo o crédito para esses segmentos disponível no país. Até o momento, os dados divulgados pelo BC trazem informações até setembro do ano passado.

O crescimento dos recursos para MPMEs foi puxado principalmente pela expansão do crédito para microempresas. Essas absorveram 39 bilhões de reais até setembro de 2022, um aumento de 10 bilhões de reais, ou 37%, na comparação anual. Segundo a ABDE, o fluxo de recursos foi mais intenso nesse período por conta da segunda fase do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) permanente, iniciada em julho de 2022. O aumento no volume de crédito do SNF para microempresas foi seguido pelo das pequenas (12%), médias (6%) e grandes empresas (6%).

