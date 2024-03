Empresas firmam parceria para criar fundo de inovação para empresas

A multinacional Sosa e a holding brasileira ISG Participações assinaram um acordo de parceria para fomentar a inovação em empresas no Brasil. A iniciativa é baseada na criação de um fundo global de investimento em inovação, que visa trazer ao país tecnologias desenvolvidas em centros de pesquisa mundo afora, e vice-versa. Para o presidente global da Sosa, Uzi Scheffer, o país precisa dar mais ênfase ao potencial transformador das empresas. “No Brasil, a agenda de inovação precisa ser tratada como prioridade, assim como a cultura da inovação deve fazer parte do DNA das empresas”, diz. Na última edição do Índice Global de Inovação, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o Brasil ficou em 49º lugar entre 132 países, sendo o mais inovador da América Latina, mas ainda bastante atrás de economias como Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido e Cingapura, as cinco primeiras do ranking, respectivamente. Carlos Jacobino, sócio fundador do Grupo ISG Participações, considera que é preciso aproximar o desenvolvimento científico do mercado, como se vislumbra com a parceria junto à Sosa. “Estamos felizes com o acordo de colaboração. Esse trabalho de conexão entre empresas e inovações mundiais possibilitará o fortalecimento do mercado nacional”, diz.

