Empresas brasileiras vão abrir capital em bolsa na Europa

Por Pedro Gil Atualizado em 6 out 2023, 10h23 - Publicado em 6 out 2023, 11h34

Enquanto o mercado de aberturas de capital, os IPOs na sigla em inglês, segue empacado no Brasil, as empresas buscam alternativas no exterior. A Agrotis, de tecnologia para o campo, e a Volcanic, de Cannabis medicinal, serão as primeiras brasileiras a lançar ações numa bolsa da Europa.

As duas empresas estão em negociações para abrir o capital na Euronext, a maior bolsa da Europa e a quinta do mundo. A Euronext tem operações em Amsterdã, Paris e outras capitais do continente. Os anúncios oficiais dos IPOs devem sair só no ano que vem.