Empresários fretam Airbus para transportar 15 toneladas de doações ao RS

Um grupo de empresários acordou o fretamento de um avião Airbus da Latam para transportar 15 toneladas de doações ao Rio Grande do Sul, devastado por inundações sem precedentes. Um voo com medicamentos, itens de higiene pessoal e alimentos, entre outros, está saindo de São Paulo todos os dias com destino ao estado. A ação foi elaborada em uma reunião de 50 minutos entre os empresários, organizada pela presidente do Grupo Voto, a gaúcha Karim Miskulin. “Nessas horas vemos que não tem distinção baseada em cor de time, de partido, nem de nada, todos estão unidos para amenizar o sofrimento dos desabrigados e começar a reconstrução”, diz Miskulin, que também conta com o apoio dos times Grêmio e Internacional para doações. Em outra ação, a empresária articulou o transporte de insumos em voos de táxis aéreos. As companhias Voar Aviação, Líder Táxi Aéreo e Brasil Vida Táxi Aéreo têm reservado um espaço nas aeronaves para levar os itens.