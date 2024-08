Empresa suíça de cripto compra resort na Tailândia com sua própria moeda

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Dynasty Global, empresa suíça que emite criptoativos ancorados no mercado imobiliário, adquiriu um resort na Tailândia por 587 mil dólares, equivalentes a cerca de 3,3 milhões de reais, de modo a diversificar seus negócios. A transação foi liquidada através do token de pagamento proprietário da empresa, o D¥N. Na conversão, mais de 9.500 unidades do criptoativo foram repassados à Yeswetrust, companhia responsável pelo projeto de alto padrão, e que também tem sede na Suíça.

Apesar de localizada no país dos alpes, a Dynasty foi fundada pelo brasileiro Eduardo Carvalho, que comanda os negócios. Também integram o portfólio da companhia parte de um hotel em Londres, na Inglaterra, e um hangar no aeroporto de Al Maktoum, em Dubai, nos Emirados Árabes.