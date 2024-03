Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Galapagos Capital, fundo de investimentos com 20 bilhões de reais sob gestão, negocia uma fusão com a R9 Gestão Patrimonial e Financeira, do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. A ideia da nova empresa é oferecer investimentos para atletas.