Empresa de energia quer investir R$ 20 bilhões no Brasil

Em reunião realizada em Houston, nos Estados Unidos, Catherine MacGregor, presidente global da empresa francesa de energia Engie, comunicou ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a intenção de investir 20 bilhões de reais no Brasil. O plano inclui a construção de um parque de geração eólica na Bahia e outros dois parques no Rio Grande do Norte, de energia solar e eólica. Também prevê a instalação de 1.000 quilômetros de linhas de transmissão nos estados da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito Santo.