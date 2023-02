Empresa brasileira fará exposição em feira de barcos em Miami

O Brasil terá um representante num dos maiores eventos náuticos do mundo. O estaleiro Okean, com unidade produtiva em Santa Catarina e foco em exportação para os modelos apresentará seus barcos no Miami International Boat Show. Com expectativa de apresentar mil barcos, o evento ocorre de 15 a 19 de fevereiro nos Estados Unidos e terá como uma das atrações o lançamento da Okean 57, um modelo esportivo com decks laterais que se abrem e ampliam a área de convivência ao ar livre. A organização do evento espera que mais de 100 mil visitantes circulem pelo show. O pavimento inferior da embarcação pode ser configurada com ampla sala de estar com sofás, duas cabines e dois banheiros, sendo uma cabine master na proa. A empresa tem menos de seis anos de atuação, 100% brasileira e 90% da produção é destinada ao mercado estrangeiro.

