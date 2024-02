Empresa brasileira de IA investe mais de R$ 50 mi em soluções financeiras

A Roit, empresa paulista que desenvolve ferramentas de inteligência artificial (IA), projeta fechar o ano de 2024 com 53 milhões de reais em investimentos desde que iniciou suas operações, que completam cinco anos. Cerca de 45 milhões de reais já foram aportados, com outros 8 milhões de reais previstos para este ano. Companhias como Mondelez, Sicredi, KPMG e Deloitte compõe o portfólio de clientes. “Acreditamos no talento e na capacidade de inovação do Brasil. Nossa missão é mostrar ao mundo que a excelência em IA não é exclusividade de empresas estrangeiras”, diz Lucas Ribeiro, fundador e presidente da companhia.

Com 160 colaboradores, a Roit desenvolve tecnologias para o fluxo e gestão contábil, tributária e financeira de organizações. A companhia estima que, com o uso de sua tecnologia, o tempo para lançamento de notas por parte de seus clientes caiu de uma média de 12 dias para quatro minutos. A proporção de erros de retenção em notas fiscais foi reduzida de 43,5% para 0,8% e o pagamento de notas canceladas ou duplicadas e o não aproveitamento de créditos de PIS/Cofins caiu a zero, também segundo números da empresa.

