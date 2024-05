Emissora de criptoativos compra participação em empresa suíça por R$ 56 mi

A Dynasty Global, que emite criptoativos ancorados no mercado imobiliário, investiu 10 milhões de francos suíços — equivalentes a 56 milhões de reais — para adquirir uma participação no grupo BrickMark, empresa de cripto suíça. Com isso, a empresa passou a ser a segunda maior acionista do BrickMark. A Dynasty tem como seu principal produto um token de pagamento chamado D¥N, que foi utilizado para liquidar a aquisição. A partir da transação, o D¥N passa a ser utilizado na maioria das transações imobiliárias realizadas na plataforma do grupo suíço. A expectativa é de que, nos próximos meses, cerca de 1,7 bilhão de francos suíços (ou 9,6 bilhões de reais) em imóveis sejam convertidos para a moeda.

A Dynasty também é sediada na Suíça, mas foi fundada pelo brasileiro Eduardo Carvalho, que comanda os negócios. “Toda criptomoeda passa por diversos processos de validação de valor. Para o D¥N, a conclusão de uma transação deste calibre e o seu novo papel dentro da plataforma do BrickMark são passos estratégicos que reafirmam o seu valor ao mercado”, diz. Além da compra da participação, a companhia tem adquirido propriedades imobiliárias em diferentes regiões do mundo por meio do D¥N. Em seu portfólio, a corporação dispõe de parte de uma unidade hoteleira de alto padrão em Londres, na Inglaterra, um hangar no aeroporto internacional Al Maktoum, de Dubai, além de parte de um resort localizado em Ko Phan Ngan, na Tailândia.