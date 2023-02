Embratur divulga onde realizar doações a vítimas de chuvas em SP

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, divulgou uma série de instituições confiáveis que estão arrecadando recursos e doações para as vítimas das chuvas no litoral de São Paulo. Os locais abrangem instituições e órgãos que encaminharão recursos para as cidades atingidas por deslizamentos e enchentes. Em publicação nas redes sociais, a agência aponta as seguintes localidades e organizações para a realização de doações, destrinchando as necessidades e focos de cada uma das autarquias.

A autarquia indica o Instituto Verdescola em São Sebastião, uma das cidades mais atingidas pelo desastre e aponta nesta publicação no Twitter os locais para a realização das doações, cuja urgência envolve com urgência a necessidade de escova de dente, pasta de dente, sabonete, água e cobertor. A Embratur também aponta o Fundo Social de São Sebastião, solicitando roupas, calçados, alimentos não perecíveis, fraldas, água potável, roupas de cama e banho, produtos de higiene e limpeza, eletrodomésticos e camas.

A prefeitura de Ilhabela está recebendo doações de colchões, mantas, fogão, materiais de limpeza e produtos de higiene. Já a do Guarujá solicita roupas, produtos de higiene e alimentos não perecíveis. A organização Gerando Falcões iniciou uma campanha que arrecada doações via pix. A ONG acrescentará 1 real a cada arrecadado, com limite de 1 milhão de reais. A Embratur aponta ainda o Fundo Social de São José dos Campos, cuja maior necessidade envolve a doação de água potável, roupas masculinas e de criança, roupas de cama, itens de higiene e de limpeza.

