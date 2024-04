‘Embrapa paulista’, AptaHub seleciona startups do agro para acelerar

A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), que conta com 500 pesquisadores, está inaugurando espaços do AptaHub, ecossistema para conectar os sete institutos de pesquisa da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo com empresas do setor.

No país, só a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com 2200 pesquisadores, é maior que a Apta. Nesta primeira fase, 24 startups foram selecionadas para ser residentes. Há doze empresas que já estão sendo aceleradas.